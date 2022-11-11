Общество 11 ноября 2022, 09:42 Масштабную «ресторанную» схему ухода от налогов выявили в России РБК: в России вскрыли крупную «ресторанную» схему ухода от налогов Пресс-служба мэра и правительства Москвы

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В России выявили одну из самых крупных теневых площадок ухода от налогов, сокрытия и легализации доходов ресторанов и кафе. Расследованием занимаются специалисты финансовой разведки, ЦБ РФ и Федеральной налоговой службы, сообщил РБК со ссылкой на источники, знакомые с данными проверки.

В пресс-службе финансовой разведки изданию заявили, что эта схема может быть связана не только с уклонением от налогов, но и с отмыванием криминальных доходов. Сейчас всех участников этой схемы уже установили. Среди них — выгодоприобретатели, которые уклонялись от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку.

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Источник РБК уточнил, что организаторы схемы открыли шоурум, где по предварительной договоренности желающие могли «ознакомиться с оказываемыми услугами». Этот шоурум находился недалеко от проспекта Мира в Москве. Именно там подписывались бумаги на аренду подменных касс, эфемерные информационные услуги и теневой эквайринг. Участники схемы также устанавливали приложение, через которое можно было отслеживать и управлять скрытой выручкой.

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В ФНС пояснили, что схема работала следующим образом: платеж от клиентов, расплачивающихся в кафе или ресторане банковской картой, проходил через терминал, не принадлежащий ресторану, а через цепочку как минимум из трех кредитных организаций. Кроме того, на входе и на выходе денежного потока искусственно включили две процессинговые компании, которые запутывали платежи, уточнили в налоговой службе.

При этом поток средств от ресторанов в значительной части приходил к компаниям, которые не имели никакого отношения к ресторанному бизнесу, а просто генерировали стабильный поток наличности.

«То есть безналичные деньги от ресторанов на каком-то этапе менялись на неинкассированную наличность», — добавили в ведомстве.

По словам представителя ФНС, чтобы теневая схема не привлекала внимания, ресторанам предоставлялась подменная касса для неучтенной выручки. ЦБ РФ также подтвердил случаи, когда несколько кафе и ресторанов недобросовестно использовали эквайринговые услуги нескольких кредитных организаций.

Для приема оплаты от клиентов они использовали терминалы безналичной оплаты и контрольно-кассовую технику, оформленные на третьих лиц, уточнили в регуляторе. Благодаря этому они перенаправляли деньги на счета туристских компаний и крупных автосалонов для покупки у них наличной торговой выручки, либо переводили на счета физических лиц.