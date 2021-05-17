Владелец сети «Корчма „Тарас Бульба“» подал заявление о банкротстве

Владелец сети «Корчма „Тарас Бульба“» Юрий Белойван подал заявление о своем банкротстве. В феврале прошлого года против него возбудили уголовное дело о сокрытии денежных средств, за счет которых должны были взыскать недоимки по налогам.

Заявление о банкротстве было подано в Арбитражный суд Москвы 13 мая. Как сообщило РИА «Новости», 26 апреля Беловайн сообщил на федеральном ресурсе о возникновении у него с 11 января признаков банкротства. Он отметил, что намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве, где кредитором указана Федеральная налоговая служба (ФНС).

За последние несколько лет Юрий Беловайн становился фигурантом административных и уголовных дел. В 2017 году обвинили в неуплате налогов на 650 миллионов рублей, в 2019 году его привлекли к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Престиж» на сумму 164 миллиона рублей. В том же году с него и еще двух человек взыскали около 140 миллионов рублей в пользу ФНС. Тогда он нес субсидиарную ответственность за долги организации «Трактир „Кирпичики“».

В 2019 году суд приговорил Белойвана к двум годам в колонии общего режима. Его признали виновным в восьми преступлениях. Впоследствии Мосгорсуд смягчил приговор на три месяца. После освобождения предприниматель практически скрылся, сообщало следствие. В феврале прошло года против него возбудили еще одно уголовное дело за сокрытие активов компании, за счет которых должно было производиться взыскание налогов и сборов.