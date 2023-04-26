Деньги 26 апреля 2023, 17:02 Реноме дороже денег. Запад не рискнет покушаться на зарубежные активы России Экономист Зубец заявил, что отобрать активы России практически невозможно Freepik

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Россияне готовы симметрично ответить Западу на возможный арест госактивов и передачу их Украине. Однако в этом может и не быть необходимости: американцы не рискнут портить мировой имидж. К тому же ни один суд, в том числе и в США, не признает подобный отъем средств правомерным. Громкие заявления нужны лишь для того, чтобы скрыть свое бессилие перед Россией.

Россия готова ответить Западу

Посягательства Запада на российские зарубежные активы получили достойный ответ. Президент России Владимр Путин подписал указ об ответных мерах: если РФ лишат права собственности за рубежом, недружественные страны поплатятся своими российскими вкладами.

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Иностранные активы передадут во временное управление Росимуществу. В числе прочих это могут быть доли зарубежных акционеров финской компании «Фортум» и немецкой энергетической организации «Юнипро».

Ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд анонсировала передачу Украине денег российских бизнесменов, которые заблокировали американские власти. Первый транш на сумму более пяти миллионов долларов прошел в феврале этого года.

Ответ запоздал

Общественный деятель Андрей Ковалев в разговоре с «360» отметил, что решение об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом — абсолютно правильный, хоть и несколько запоздалый ответ Западу.

Такой ответ надо было принимать в первые дни специальной военной операции на Украине, когда у нас заморозили более 300 миллиардов долларов наших активов. Андрей Ковалев

Ковалев напомнил, что многие иностранные компании распродали свои объекты в России. Среди них было немало украинцев, которые направили вырученные деньги на поддержку Вооруженных сил Украины.

«Вопрос еще в том, как кто будет управлять этими зарубежными активами в России. Я думаю, что надо немедленно то, что будет изыматься, выставлять на аукционы и продавать. Немедленно», — подчеркнул Ковалев.

Госактивы неприкосновенны

Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ, доктор экономических наук Алексей Зубец пояснил «360», что в России арестовано порядка 500 миллиардов долларов иностранных активов.

Часть из этих сумм уже поменяли владельца, но в любом случае в России остаются довольно приличные деньги на несколько сотен миллиардов. Прежде всего, это доля участия иностранного бизнеса в российских сырьевых компаниях, занимающихся нефтью и газом. Алексей Зубец

Зубец отметил, что активы российских бизнесменов, арестованные за границей, в целом не очень велики. Едва ли их хватит на восстановление Украины — там нужно как минимум 700 миллиардов долларов. Таких денег за рубежом у предпринимателей из России нет и не было.

«Арестовывать и конфисковывать все государственные активы западные власти не могут, вернее — не хотят: это приведет к резкому ухудшению бизнес-климата в Соединенных Штатах и их инвестиционной привлекательности. Отсюда история конфискации российских денег у российских бизнесменов», — рассказал экономист.

Бессилие перед Россией

По словам экономиста, для того, чтобы арестовывать средства, необходимо доказать в суде, что эти люди каким-то образом, прямо или косвенно, участвуют в конфликте на Украине и поддерживают деньгами или своим бизнесом российское правительство.

«Доказать это очень сложно. Просто так отобрать деньги у бизнеса невозможно. В любом случае это вызовет какое-то количество судебных исков, и американцам придется доказывать, что этот человек виноват перед Украиной, что крайне сложно, если вообще возможно», — отметил Зубец.

Он добавил, что все разговоры об отъеме денег россиян пока что — только слова о намерениях американцев. Они повторяют их уже несколько месяцев. Пока ничего не отобрали, и есть основания считать, что и не отберут. Могут попробовать, но толку не будет, заверил он.

Предприниматели могут подать в суд и потребовать возврат своих денег. А если они будут конфискованы, то потребовать объяснений, почему это произошло. И пусть госпожа Нуланд доказывает, что этот конкретный человек лично нанес тот или иной ущерб Украине. Алексей Зубец

Экономист уточнил, что громкие заявления — лишь попытка Соединенных Штатов Америки как-то оправдать собственное бессилие и изобразить активность в борьбе с Россией.