Деньги 14 апреля 2023, 06:16 Госдеп анонсировал первую передачу замороженных активов России киевскому режиму Замгоссекретаря Нуланд: США передаст Украине конфискованные у бизнесменов из России деньги РИА «Новости»

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Заблокированные в США активы российских бизнесменов решили передавать Украине. В феврале объявили о первом транше на сумму 5,4 миллиона долларов, заявила на форуме американо-украинского партнерства заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд. Ее процитировало РИА «Новости».

Американское правительство одобрило конфискацию и передачу частных средств, но не резервов Центробанка — их судьбу, по словам представителя Госдепа, еще не определили. Виктория Нуланд заявила, что в банках США и других западных стран хранятся в общей сложности около 300 миллиардов долларов государственных активов России. Украина получит только деньги российских бизнесменов.

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«В феврале мы объявили о первом транше в рамках этих полномочий в 5,4 миллиона долларов, за ним последуют новые объявления», — сказала она.

Замглавы Госдепа напомнила, что по консервативной оценке Всемирного банка в ближайшие 10 лет на восстановление Украины потребуются 411 миллиардов долларов. США начали работать над тем, чтобы возложить расходы на Россию, сказала Виктория Нуланд.

Использование замороженных российских активов обсудили в Европе. Юристы Еврокомиссии заявили, что эти деньги можно вложить в гособлигации, но по окончании спецоперации все равно придется вернуть.