Деньги 25 апреля 2023, 22:18 Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия российских активов за рубежом Президент Путин подписал указ об ответных мерах при изъятии российских активов за рубежом Пресс-служба Кремля

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Президент России Владимир Путин подписал указ об ответных мерах в случае изъятия отечественных активов за рубежом. Документ появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Если Россию лишат права собственности на имущество за рубежом, в РФ введут внешнее управление на активы недружественных государств. Меры коснутся также недвижимости, ценных бумаг и долей в уставных капиталах.

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Среди иностранных активов, которые могут передать во временное управление Росимуществу, вошли доли зарубежных акционеров в финской компании «Фортум» и немецкой энергетической организации «Юнипро». Временное управление активами недружественных стран в РФ может прекращаться по решению президента.

Российские активны, заблокированные в Соединенных Штатах, решили передавать на нужды Украины. Заместитель американского госсекретаря Виктория Нуланд сообщала, что в феврале стартовал первый транш на сумму 5,4 миллиона долларов.