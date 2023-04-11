Эксклюзив 11 апреля 2023, 15:27 Приватизация — не выход. Поддержать экономику России можно другим способом Экономист Зубец: предложенная главой ВТБ приватизация сегодня совершенно необоснованна РИА «Новости»

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Глава ВТБ Андрей Костин призвал возобновить приватизацию для того, чтобы «вернуть деньги в экономику». Однако в нынешних реалиях такое предложение не является необходимым. Страна справится и без этого, заверил «360» экономист Александр Зубец.

Как это было: ваучерная лихорадка

При слове «приватизация» у среднестатистического россиянина сразу же всплывают перед глазами ужасы девяностых. Согласно опросу, проведенному ВЦИОМ осенью 2017 года, 74% жителей страны негативно оценивали итоги приватизации.

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Да и не зря в русском языке появились два неологизма — «прихватизация» и «бандократия». К сожалению, переход от плановой экономики к рыночной был для подавляющего большинства россиян более чем болезненным.

Первый день выдачи приватизационных чеков (ваучеров) в одном из отделений Сбербанка, 1992 год / РИА «Новости»

К концу 1991 года в российской экономике сложилась катастрофическая ситуация, которую должны были спасти реформы. По задумке, каждый гражданин страны получал часть общей социалистической собственности. Для этого разработали систему приватизационных чеков, или ваучеров.

Все предприятия страны и госсобственность оценили в 1,4 триллиона рублей и выпустили в обращение 140 миллионов ваучеров. Как утверждали реформаторы во главе с Анатолием Чубайсом, каждому достался чек стоимостью в две «Волги». Однако на деле получилось иначе — чаще ваучеры меняли на алкоголь. А выиграли в основном те, кто смог скупить с помощью приватизационных чеков акции сырьевых предприятий.

Реформа изначально была ущербной — особенно в части оценки всего объема государственных богатств. Как говорили позже специалисты, она была сильно занижена. Более того, многие экономисты, в том числе и сами реформаторы, заявляли: смысл приватизационной реформы был скорее политическим, нежели экономическим. Хотелось быстрее покончить с советским прошлым и перейти к рыночной экономике и частной собственности.

Возможно, если бы та приватизация проходила медленнее и по другой схеме, она не была бы для страны таким шоком, который вспоминается до сих пор.

Борис Ельцин получает приватизационный чек / РИА «Новости»

Приватизация 2.0. Есть ли смысл?

Понятно, что сегодня масштабы приватизации физически не могут быть столь обширными. Глава ВТБ в колонке для РБК предложил в качестве одной из мер поддержки экономики просто продолжить процесс приватизации. Он, по его словам, был фактически остановлен в 2014 году из-за введения секторальных санкций и последующего усиления геополитической напряженности.

«В ситуации „до февраля“ о преимуществах и недостатках очередного этапа приватизации можно было бы дискутировать. Однако сегодня — время действовать. Уверен, что возобновление приватизационной программы не только позволит привлечь в бюджет средства на рыночных условиях, но и даст мощный импульс расшивке тех „узких мест“, где сегодня особенно важна готовность брать на себя риски, принимать быстрые и нешаблонные решения. Обеспечить их может частная инициатива», — подчеркнул в своей статье банкир.

Андрей Костин на XVII съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) / РИА «Новости»

В разговоре с «360» экономисты выразили сомнения в целесообразности проведения нового этапа приватизации. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве РФ доктор экономических наук Алексей Зубец заявил, что приватизация, предложенная Костиным, сегодня совершенно необоснованна.

Приватизация — это способ избавления от неэффективно управляемого имущества, напомнил экономист. Он привел в пример ситуацию в Великобритании времен Маргарет Тэтчер, когда приватизация как раз стала способом избавления от неэффективных шахт, железных дорог и почты.

«Сегодня в России я не знаю крупных компаний, которые были бы неэффективны и находились на дотации госбюджета», — отметил специалист.

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Во-вторых, указал Зубец, проблема, которую поднимает Костин, — это проблема нехватки денег у правительства на развитие приоритетных проектов. Ее можно решить без всякой приватизации, просто за счет выпуска дополнительных ценных бумаг, наращивания госдолга и строительства на эти средства необходимой инфраструктуры, подъема промышленности, уверен он.

Предложение провести приватизацию для того, чтобы профинансировать государственные программы, вызывает массу вопросов, добавил доктор экономических наук.

У правительства и вообще у страны сегодня много направлений, которые надо быстро развивать, но если мы говорим о крупных инфраструктурных проектах, то частный бизнес — далеко не всегда оптимальный партнер при реализации таких проектов. Правительство часто делает их лучше, чем частный бизнес. Алексей Зубец

Никакой приватизации для финансирования приоритетных проектов не будет, уверен Зубец. Эту же информацию подтвердил и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Во время традиционного общения с прессой он заявил, что сегодня этот процесс в России запускать не собираются.

Передел собственности

Приватизация — это передел собственности, основным итогом ее обычно становится списание управленческих ошибок прежних лет, объяснил «360» независимый аналитик по вопросам экономики, основатель Telegram-канала Angry Bonds Дмитрий Адамидов.

Таким образом, можно объект, который стоит миллиард рублей, продать за 100–200 миллионов — и ничего тебе за это не будет, заявил экономист.

«Можно и обогатиться, можно списать какое-то прежнее воровство, нецелевое расходование денег, какие-то управленческие ошибки, связанные с тем, что построили не там, не тогда или что-то ненужное», — рассказал он.

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Это организационный момент, который пытаются подвести под текущую экономическую ситуацию, уточнил Адамидов. При этом большого смысла в приватизации сейчас нет, заявил экономист.

«Что-то, наверное, можно приватизировать. Но, по-хорошему, в интересах государства приватизацию [нужно проводить] на пике экономического цикла, то есть когда активы максимально дороги и, соответственно, можно получить довольно высокую оценку. Сейчас, я думаю, у нас далеко не пик экономического цикла, мы только выходим из спада, и поэтому ближайшие два-три года экономического смысла в этом нет», — подытожил собеседник «360».