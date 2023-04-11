Деньги 11 апреля 2023, 02:36 Приватизацию предложили перезапустить в России Глава ВТБ Костин призвал возобновить приватизацию в России для финансирования проектов Телеканал «360»

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Глава ВТБ Андрей Костин предложил возобновить приватизационную программу в России, а также привлечь в экономику 70 триллионов рублей за счет расширения госдолга. Об этом он написал в своей статье для РБК.

Банкир назвал три приоритета в развитии России: оперативное строительство новых логистических коридоров, перезапуск целых отраслей промышленности и укрепление обороноспособности за счет развития сферы ВПК.

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Все эти задачи нужно реализовывать с помощью перезапуска приватизации, более активного расходования финансовых резервов и перераспределения средств бюджета.

По словам главы ВТБ, после возобновления приватизации можно будет пополнить бюджет. Еще одним источником денег для экономики Костин назвал ликвидные средства Фонда национального благосостояния. Он считает, что Россия слишком долго изымала деньги из экономики, теперь «пришло время их возвращать».

Простые россияне не стали жалеть представителей элиты, которые потеряли вклады в иностранных банках. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил во время выступления с посланием Федеральному собранию. Он призвал бизнесменов работать для граждан страны.