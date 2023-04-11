Важное 11 апреля 2023, 12:56 Кремль заявил, что речи о новой приватизации не идет Пресс-секретарь Песков: Кремль не обсуждает вопрос о новой приватизации РИА «Новости»

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Процесс приватизации в России запускать не собираются, в Кремле тема не обсуждается. На это указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщил ТАСС.

«В Кремле это не обсуждается», — сказал он.

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Ранее глава ВТБ Андрей Костин выступил с идеей возобновить приватизационную программу на территории страны. Руководитель банка подчеркнул, что Россия должна развиваться в оперативном строительстве новых логистических коридоров, также стоит перезапустить целые отрасли промышленности и укрепить обороноспособность.

Он заметил, что для этого нужны дополнительные средства. При возобновлении приватизации казну удастся пополнить. Также, по мнению Костина, выполнения озвученных задач получится добиться при перераспределении средств бюджета и более активном расходовании финансовых резервов. Всего в российскую экономику следует привлечь 70 триллионов рублей, заключил глава ВТБ.