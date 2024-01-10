Деньги 10 января 2024, 07:03 Госдолг США свыше 34 трлн долларов объявили главной угрозой мировой экономике в 2024 году Росконгресс: госдолг США станет главной угрозой мировой экономике в 2024 году Unsplash

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Глобальная финансовая система и мировая экономика в целом пострадают из-за колоссального размера госдолга США. Он превысил 34 триллиона долларов, сообщили авторы доклада Росконгресса на тему «Ключевые события 2024. Геоэкономика. Прогнозы. Основные риски». Об этом сообщило РИА «Новости».

«Госдолг США — главная угроза мировой экономике. Почти 34 триллиона долларов и один триллион долларов в год на обслуживание грозят дестабилизировать глобальную финансовую систему», — объявили специалисты.

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Американское правительство, по мнению Росконгресса, не способно расплатиться — при текущем соотношении темпов роста госдолга, его размера и доходов бюджета сделать это невозможно. Аналитики объяснили, что избыток госдолга накопили по низким ставкам, а рефинансировали по высоким. Они предостерегли Штаты от перезапуска печатного станка, так как это спровоцирует рост инфляции.

Госдолг США впервые превысил 34 триллиона долларов. Американские политики предлагали разные варианты решения проблемы, в том числе игнорирование потолка займа и выпуск бессрочных облигаций США.