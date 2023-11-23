Деньги 23 ноября 2023, 16:20 Факторы «падения» черного золота. Грозит ли России нефтегазовый кризис? Экономист Митрахович назвал три фактора повышения нефтегазовых доходов в России Freepik

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Нефтегазовые доходы опустились до минимума и достигли показателей 16-летней давности. Почему российское черное золото теряет в цене и виноваты ли в этом западные санкции, разбирался «360».

Доля нефтегазовых доходов сократилась до минимума

Нефтегазовые доходы России с января по сентябрь составили 5,58 триллиона рублей, сократившись в полтора раза. Их доля в общем объеме поступлений опустилась до 28,3%, что на 15% меньше значений за тот же период прошлого года. Это минимальный показатель с 2007-го.

Аудиторы назвали РБК причины падения этой статьи доходов: снижение цен на нефть марки Urals и природный газ, проведение налогового маневра в отрасли.

Средняя цена на нефть в декабре 2021 года — августе 2022 года составляла 82,9 доллара за баррель, а в тот же период 2023-го упала до 55,9 доллара. Сборы налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) уменьшились на 1,45 триллиона рублей. Кроме того, изменились объем и структура добычи нефти, что повлияло на поступления в бюджет.

Нефтяная вышка в Бавлинском районе республики Татарстан / РИА «Новости»

Однако переживать из-за высокой цены в 82 доллара не стоит, заявил Telegram-каналу «Незыгарь» сооснователь, гендиректор аналитического агентства «Бизнесдром» и председатель комитета «Опора России» по финрынкам Павел Самиев.

В целом цены в диапазоне 80-85 долларов за баррель (а для российской нефти, конечно, ниже с учетом дисконта) — это пока базовый краткосрочный прогноз, он и для России неплох. Павел Самиев экономический аналитик

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и преподаватель Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович согласился с аналитиком. По его словам, это означает, что другие отрасли «не в таком плохом положении и плачевной ситуации».

«В будущем нефтегазовые доходы будут зависеть от трех основных факторов: цена, налоги и объем поставок», — перечислил он в беседе с «360».

РИА «Новости»

Причины снижения доходов

Негативный тренд в нефтегазовом доходе — вовсе не из-за стоимости природного полезного ископаемого, а из-за ограничений экспорта, заметил Самиев.

«Другое дело, что есть специфические факторы именно для российской нефти: резко упал ее экспорт в середине ноября, после того как США начали вводить санкции против нашего „теневого флота“. Сейчас танкеры вывозят 2,7 миллиона баррелей в сутки — минимальный объем за три месяца», — подчеркнул экономист.

Танкер для перевозки нефти и нефтепродуктов / РИА «Новости»

Аналитики из Счетной палаты предположили, что к концу года в России годовая добыча составит 527 миллионов тонн — на 2% меньше прошлогоднего уровня, в том числе в рамках соглашения ОПЕК+.

Страны ОПЕК согласуют между собой параметры добычи нефти и тем самым влияют на ее ценообразование. Объединение контролирует около 70% разведанных запасов нефти. В состав организации входят 13 государств: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Ирак, Иран, Конго, Кувейт, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея.

Логотип Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) на здании штаб-квартиры организации в Вене / РИА «Новости»

ОПЕК+ — сообщество государств, не входящих в ОПЕК, но сотрудничающих с этой организацией и между собой в некоторых вопросах добычи и экспорта нефти. В альянсе состоят 10 стран: Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан, Южный Судан.

Помимо низкой добычи, ставки вывозной таможенной пошлины на нефть и нефтепродукты снизили вдвое в рамках налогового маневра — с 52 долларов за тонну до 21,4 доллара. Кроме того, некоторые месторождения продолжают переход на режим налога на дополнительную добычу (НДД), при котором платят 50% дохода от месторождения за вычетом расходов на добычу и логистику. По данным аналитиков, это также повлияло на сбор НДПИ.

Налоговый маневр, уточнил Митрахович, переносит основную пошлину на добычу нефти, а не на экспорт — сколько добыли, за все и заплатили, даже если не предусмотрена перевозка в другие страны.

Однако не исключаю, что с учетом новых обстоятельств с помощью ужесточения пошлины будут урегулировать поставки и стимулировать переработку. Но пока налоговый маневр никто не отменял. Станислав Митрахович ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности

В любом случае ожидать нефтегазового кризиса или критичного дефицита в целом в России не придется. Как ранее подчеркивал министр финансов Антон Силуанов, на 2024 год спланировали «нормальный и здоровый бюджет». По его словам, экономика на протяжении ближайших трех лет будет расти темпами выше 2%.