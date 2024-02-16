Деньги 16 февраля 2024, 16:54 Путин назвал высокую ключевую ставку временной мерой Центробанка Путин: высокая ключевая ставка помогает бороться с инфляцией РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин прокомментировал сохранение Центробанком ключевой ставки на уровне 16%. Он указал, что это мера для борьбы с инфляцией. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Надеюсь, что высокая ключевая ставка ЦБ РФ — временная мера борьбы с инфляцией, и мы добьемся в ближайшее время ключевых показателей — тех, которые перед собой ставим», — заметил глава государства в ходе совещания по поддержке инвестпроектов в промышленности.

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В пятницу, 16 февраля, Центробанк по итогам заседания совета директоров оставил без изменений ключевую ставку. В регуляторе пояснили, что инфляционное давление на экономику по сравнению с осенью прошлого года несколько снизилось. При этом спрос на внутреннем рынке превышает предложение.

Банк России сохранил прогноз инфляции на текущий год на уровне 4-4,5%.