Эксклюзив 15 мая 2023, 13:47 Коптеры вместо носков. Специалист объяснил, почему продажи дронов в России подскочили в 20 раз Глава «Аэрокон» Багдасарян объяснил рост продаж дронов в 20 раз помощью участникам СВО Unsplash

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Россияне решили помочь солдатам и стали отправлять на фронт квадрокоптеры. По этой причине продажи устройств могли подскочить в 15-20 раз, сказал «360» глава компании «Аэрокон», эксперт рабочей группы «Аэронет» (НТИ) Эдуард Багдасарян.

Он связал колоссальное увеличение продаж с желанием россиян помочь участникам спецоперации. Гражданский и рынок развлечений не могли вырасти во столько раз, объяснил Эдуард Багдасарян.

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«Граждане страны покупают эту технику — коптеры, квадрокоптеры, небольшие беспилотники самолетного класса — и отправляют их на фронт так же, как другие средства защиты, одежду, теплые вещи и прочее», — сказал он.

Для того чтобы запускать в небо беспилотники по новым правилам нужно получать разрешение. Специалист назвал это стандартной процедурой для случаев, когда закрывали воздушное пространство и делали бесполетную зону. Если это необходимо, государственным или коммерческим службам выдавали специальные разрешения.

«Оно и раньше все так было, но сейчас более жестко и в более минимальном формате производится по понятным причинам безопасности», — заявил специалист.

В первом квартале маркетплейс Wildberries продал 26,7 тысячи квадрокоптеров, Ozon — 17,6 тысячи. «Коммерсант» сообщил, что это на 20% и 15% больше показателей начала прошлого года.