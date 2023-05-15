Деньги 15 мая 2023, 10:21 Рост продаж квадрокоптеров в 20 раз объяснили популярностью темы спецоперации «Коммерсант»: продажи квадрокоптеров на маркетплейсах в России увеличились в 20 раз Freepik

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Несмотря на ограничение полетов, продажи квадрокоптеров в России увеличились в 15-20 раз. Исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев объяснил это «Коммерсанту» популярностью темы беспилотников в СМИ.

Подсчеты аналитической компании Moneyplace показали, что по итогам первого квартала 2023 года по сравнению с тем же периодом прошлого года продажи квадрокоптеров на Wildberries подскочили в 20 раз, до 26,7 тысячи штук, а на Ozon — в 15 раз, до 17,6 тысячи дронов. Оба маркетплейса заработали примерно в 10 раз больше — первый 88 миллионов рублей, второй 57 миллионов. Средний чек составил от 3,4 до пяти тысяч рублей.

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«[Рост продаж связан с] популяризацией этого товара в СМИ и на телевидении в контексте военной операции. <…> То, о чем часто и много говорят по телевизору, привлекает внимание», — объявил Дмитрий Ермолаев.

Первый замгендиректора FlyDrone Александр Каниовский подтвердил появление такой тенденции, но предупредил, что показатели продаж у официальных дилеров скромнее из-за ограниченного ассортимента. Он считает, что ограничение полетов в некоторых регионах не скажется на популярности дронов — полицейские не смогут следить за их запуском абсолютно везде.

Мэр Москвы Сергей Собянин 3 мая объявил об административной и уголовной ответственности за запуск беспилотников. Специальные разрешения дадут только дронам, которые обеспечивают госнужды.