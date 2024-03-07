Деньги 07 марта 2024, 21:41 Незачет. Идею привязки ставки семейной ипотеки к числу детей сочли слишком сырой Депутат Бессараб сочла новое предложение по семейной ипотеке недоработанным Фото: Alexander Legky / Global Look Press

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В России предложили связать ставки по семейной ипотеке с числом детей. По мнению некоторых экспертов, инициативу нельзя не признать полезной, однако охватит она не так много заемщиков. Почему предложение нуждается в доработке и на какие еще социальные меры поддержки могут претендовать россияне — в материале «360».

Больше детей — меньше процент

В России предложили связать ставку по семейной ипотеке с количеством детей. В случае пополнения в семье процент станет ниже.

Предполагается, что ставку уменьшат на один процентный пункт — до 5% — при появлении на свет второго ребенка и на два процентных пункта — до 4% — после рождения третьего и последующих детей.

По мнению управляющего директора ДОМ.РФ Светланы Некрасовой, стесненные жилищные условия — одна из ключевых причин, по которым россияне откладывают рождение детей. Поэтому, заявила она, нужно дать семьям дополнительные возможности на покупку комфортного жилья при пополнении в семье.

Семья гуляет около новостроек в Санкт-Петербурге. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Какие сейчас условия по семейной ипотеке

По действующим условиям льготной программы, российские семьи с детьми могут получить кредит на покупку жилья по ставке до 6%. Для жителей Дальнего Востока ставка может быть до 5%. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от общей стоимости квартиры.

Максимальная сумма кредита в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях на льготных условиях по ставке 6% составляет 12 миллионов рублей. Для остальных регионов — шесть миллионов рублей. Семьи могут использовать материнский капитал при покупке жилплощади в новостройке, однако всей суммы не хватит, чтобы погасить первый взнос.

Кредит обычно выдают на срок до 30 лет. Минимальная сумма займа — от 300 тысяч рублей, максимальная зависит от региона и ряда дополнительных условий.

По информации онлайн-сервиса для оформления льготного займа «Домклик», в среднем семья может купить по семейной ипотеке трехкомнатную квартиру в Москве площадью 66,4 квадратных метра от 20 миллионов рублей. Это значит, что первоначальный взнос за жилье составит около четырех миллионов рублей.

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

По семейным и по льготным программам есть определенные ограничения, напомнил «360» ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута. Для того, чтобы многодетные семьи могли воспользоваться новым предложением — снижением процента по количеству детей, сначала им придется закрыть предыдущую ипотеку.

Затем семья должна будет попасть под условия новой программы, которое предложит государство, и только потом претендовать на сниженную на 1% или 2% ставку, объяснил эксперт.

«Если эта инициатива будет касаться только новых займов, то эффект от этой меры будет крайне незначительным. Если все-таки примут решение, и возможность распространения инициативы [появится] на действующие кредиты — например, при рождении на последующих детей, то у большинства россиян она найдет положительный отклик. Закрыть действующую ипотеку и затем получить новую будет крайне сложно», — обратил он внимание.

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

Более того, по мнению собеседника «360», эти проценты «сильно не скажутся» на ежемесячном платеже и на сумме переплаты.

Инициатива, может быть, и неплохая, но охват потенциальных заемщиков будет крайне мал — буквально мизерный процент. Дмитрий Ракута ипотечный брокер

Тем не менее Ракута предположил — если инициативу доработают или распространят на действующие ипотечные займы, то мера поддержки, возможно, может простимулировать рождаемость в стране.

По мнению члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светланы Бессараб, инициатива выглядит как «слишком упрощенный пример» предоставления социальной поддержки.

«Просто просчитать где-то на 1%, а где-то на 2%, — это, на мой взгляд, слишком упрощенный пример предоставления социальной поддержки. Это так не работает. Нужно в каждом конкретном случае понимать, какую сумму государство заложит при этом в бюджет», — рассказала депутат «360».

Предложение, по словам Бессараб, напрямую связано с компенсациями кредитно-финансовым организациям, которые должны выплачивать из федерального бюджета страны. Но, вероятно, авторы инициативы не учли этот момент, заметила она.

Собеседница «360» подчеркнула, что настолько упрощенное представление социальной поддержки приводит к невыполнению третьей статьи Бюджетного кодекса. Согласно формулировке: при любой законодательной инициативе автор должен представить данные, из каких доходов федерального бюджета он планирует предоставить средства на ее реализацию.

Думаю, авторы с этим не справились. Скорее всего, предложение не пройдет дальше стадии обсуждения. Светлана Бессараб депутат Госдумы

Господдержка многодетных семей

Вместе с тем она отметила, что государству следует развивать другие социальные гарантии и меры поддержки для многодетных семей, особенно с учетом «постоянной» индексации материнского капитала.

По словам Бессараб, меры господдержки россиян с детьми после недавно подписанного указа президента Владимира Путина теперь будут развивать не только на федеральном, но и на региональном уровнях.

«В перечень документа включили бесплатное горячее питание в школах и детских садах, приоритеты поступления в общеобразовательные организации, предоставление бесплатной спортивной формы, а также спортивного инвентаря. Уже в отдельных регионах предусмотрели бесплатное обучение на некоторых факультетах платной основы», — рассказала депутат.

Собеседница «360» привела в пример меры социальной поддержки в сфере образования в Краснодарском крае. По указу губернатора Вениамина Кондратьева, после рождения третьего ребенка в семье родители могут получить до 30% компенсации за оплату обучения в среднем специальном учебном заведении. Если в семье пять и более детей, то размер компенсации составит 50%.

«Надеюсь, со временем у России будут и другие возможности по поддержке многодетных семей», — заключила Светлана Бессараб.