Общество 07 марта 2024, 10:16 Ценное пополнение. Ставку по ипотеке снизят по числу детей ДОМ.РФ: в России предложили снижать ставку по ипотеке при пополнении семьи РИА «Новости»

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В России предложили снижать ставку по семейной ипотеке, если родился ребенок. О такой инициативе «Известиям» сообщили в корпорации «ДОМ.РФ».

Предполагается, что снижение произойдет на один процентный пункт — до 5% — при появлении второго ребенка. И на два процентных пункта — до 4% — при рождении третьего и следующих детей.

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«Льготу предлагается распространить только на новые займы по госпрограмме. Благодаря ей семьи смогут приобрести более просторное жилье на льготных условиях», — указали авторы материала.

Такое нововведение должно простимулировать рождаемость в стране. Инициативу рассмотрят на заседании рабочей группы.

К повышению рождаемости в России также приводит увеличение выплат, например, материнского капитала. В Госдуме предложили увеличить до миллиона рублей сумму за второго ребенка, чтобы помочь россиянам. Депутат Яна Лантратова пояснила, что деньги не главный, но существенный фактор, ведь многие молодые родители боятся, что не смогут обеспечить свое чадо.