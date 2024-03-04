Общество 04 марта 2024, 17:06 Программу семейной ипотеки продлили до 2030 года по поручению президента Минфин: продление программы семейной ипотеки обойдется в 1,5 трлн рублей Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Действие программы «Семейная ипотека» продлят до 20230 года по поручению президента Владимира Путина. Дополнительные расходы на ее реализацию из федерального бюджета в 2024 году достигнут примерно 260 миллиардов рублей, до 2030 года — ориентировочно полтора триллиона. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В течение шести лет для семей с детьми сохранятся текущие условия ипотеки и ставка 6%. Базовые параметры программы также не изменятся.

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Как отметил министр финансов Антон Силуанов, ипотека — один из главных инструментов улучшения жилищных условий россиян, а в условиях существенного роста цен задача государства — максимально поддержать людей.

«[Необходимо] обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми. При этом важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки — для этого мы сконцентрируем усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», — пояснил Силуанов.

Глава Минфина добавил, что объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ по итогам 2023 года достиг около 90%. Министерство намерено снизить этот показатель до 20-25%.

Путин объявил о продлении программы семейной ипотеки, оглашая послание к Федеральному собранию. Президент информировал и о том, что в России начнет действовать нацпроект «Семья».