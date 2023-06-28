Эксклюзив 28 июня 2023, 20:25 «Хайпуют на халяве». Что не так с законопроектом об отмене НДС для продуктов с истекающим сроком годности? Эксперт Анфиногенов: предложение ЛДПР об отмене НДС для просроченных продуктов — популизм Unsplash

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Депутаты фракции ЛДПР предложили отменить НДС для продуктов с истекающим сроком годности. Так они хотят бороться с фиктивным списыванием товаров и помогать нуждающемуся населению. Инициатива предполагает, что торговые сети будут выплачивать меньший налог, а жители получат бесплатную еду. Что может пойти не так и почему законопроект еще нужно долго дорабатывать — в материале «360».

1 Законопроект о фуд-шеринге Члены ЛДПР разработали законопроект с поправками в Налоговый кодекс. Документ подразумевает отмену НДС на товары для благотворительности, сообщили «Известия» со ссылкой на пояснительную записку. Законопроект занимается вопросом фуд-шеринга, то есть безвозмездным распределением продуктов питания с истекающим сроком годности. Авторы инициативы отметили, что попытки решения этой проблемы предпринимают регулярно, однако пока вопрос остается открытым. По их мнению, бесплатная раздача таких товаров населению могла бы стать действенной мерой, но сейчас торговым сетям это невыгодно, поскольку они имеют право не платить НДС только с выброшенной продукции с уже истекшим сроком годности. «Законопроект направлен на исключение из списка объектов налогообложения пищевых продуктов с истекающим сроком годности, что позволит освободить их от уплаты НДС в случае безвозмездной передачи третьим лицам», — подчеркнули в пояснительной записке. РИА «Новости» Недоработанные детали Зампред Комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов подтвердил, что предложение об отмене НДС для продуктов с истекающим сроком годности обсуждают достаточно давно. «С одной стороны, говорят, что следует отдавать продукты с истекшим сроком годности нуждающемуся населению. Инициативу поддерживают торговые сети и ретейлеры. С другой стороны, мы понимаем, что это просроченная продукция, которая может быть вредна и опасна для людей», — объяснил зампред. Также Спиридонов подчеркнул, что нужно ограничить вид продуктов без наценки НДС. По его словам, этот вопрос требует глубокой проработки, чтобы не навредить самим россиянам.

Далее — прямая речь собеседников «360».

2 Независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов: ничто так не развращает людей, как халява Непроработанная система Это популизм чистой воды. ЛДПР как всегда хайпует, ведь ничто так не развращает людей, как халява. Условно говоря, если партия будет каким-то образом собирать продукты с истекающим сроком годности с торговых сетей, а затем четко и адресно отдавать товары в пунктах раздачи, то [система], может быть, заработает. Если устраивать свалку прямо около магазинов среди нуждающихся, то это приведет к тому, что продажи снизятся до минимума. Все будут сидеть на берегу, как обезьяны, и ждать, когда у продукта закончится срок годности. В срок годности различных продуктов «зашивают» дополнительное время, когда продукт еще можно употребить во вполне себе пригодном виде. Это своего рода перестраховка производителей. РИА «Новости» Нехорошо, конечно, о последователях Владимира Вольфовича Жириновского говорить какие-то резкие слова, но это [инициатива от ЛДПР] бред сивой кобылы. Законопроект не заработает, он по своей сути подрывает ретейлеров. Хоть я их и не люблю, ведь они достаточно алчные, бесцеремонные и циничные люди. Однако этот ход совершенно неверный, и смоделировали его неправильно. Альтернативное предложение Гипотетически идея хорошая, но в законопроекте нужно прописать четкий механизм, чтобы продукты попадали именно нуждающимся. Ввообще, государство должно делать все, чтобы нуждающихся как таковых не было. Власти должны работать над тем, чтобы человек был социализирован, имел работу и финансовую поддержку от государства, чтобы купить продукты не с истекающим сроком годности, а с нормальным. Это будет более полезным подходом. Freepik

3 Юрист Общества защиты прав потребителей Мария Свиридова: инициатива решит проблему оборота продуктов Благотворительность как за рубежом Практика фуд-шеринга достаточно распространена во многих странах. Частично ее реализация в России имеет смысл. Известно, что почти испорченную продукцию на полках выставляют на первые ряды, и многие, не задумываясь, покупают товар. Спустя время продукт выкидывают, поскольку срок годности неожиданно истек. Иногда такое происходит даже на момент покупки, но это уже другая ситуация. Для социальных организаций и персонально каждому нуждающемуся торговые сети должны дать четкое предупреждение о том, какие сроки годности у того или иного товара. К тому же следует применить эту инициативу не для всех продуктов на торговых рядах. РИА «Новости» Какие продукты могут исключить из списка? Есть сезонные продукты, например курица. В летний, жаркий период с большей вероятности она становится непригодна в пищу, как только товар убирают из холодильника обратно на склад. К сожалению, такие ситуации случаются. Поэтому распространять инициативу на мясную продукцию — неправильно. Кисломолочная продукция и консервы вполне себе могут включить в фуд-шеринг. Для мясных товаров, не прошедших термическую обработку, замороженной продукции и полуфабрикатов — посложнее. Нужно детальнее рассмотреть, какие опасные последствия для здоровья могут повлечь испорченные продукты из этих категорий. Законопроект, возможно, решит проблему «забытых» товаров. Продукт может залежаться на полке, а новый со склада сотрудники не выставляют. Происходит это по причине того, что старый продукт с истекающим сроком годности еще не распродали. РИА «Новости»

4 Общественный деятель Андрей Ковалев: для населения — бесплатные продукты, для торговых сетей — уход от огромных налогов И вашим, и нашим Сама инициатива выгодна как для населения, так и для торговых сетей. Страшно видеть старушек, которые копаются в мусорных баках, чтобы каким-то образом добыть себе пропитание. Лучше пусть легально получают подобную продукцию, в которых действительно нуждаются. У каждого магазина будет цивилизованный прилавок с продуктами, откуда все желающие смогут их брать. Для торговых сетей идея полезна в плане отмены уплаты НДС. РИА «Новости» Отмена космического НДС и налогов Вопрос с подобной формулировкой проблемы назрел давно. Скоро налоги начнут брать с воздуха. Продуктовые сети отдают людям бесплатные продукты, о каких налогах может идти речь? Но составители законопроекта очевидно боятся того, что продуктовые магазины таким образом будут уклоняться от налогов. Торговые сети могут фиктивно списывать продукцию. Если бы супермаркеты лично занимались благотворительностью, они уплачивали бы огромные налоги за эту деятельность. В России огромные налоги, которые нужно снизить. Парадокс: НДС отменили для ресторанного бизнеса. По логике после этого должен был упасть сбор налогов, а он, наоборот, вырос. Федеральная налоговая служба отметила удивительные результаты этого эксперимента. Налоги сами по себе выросли, потому что небольшие суммы начали платить все. От огромных уклоняются всеми возможными способами, но не от маленьких.