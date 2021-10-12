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    12 октября 2021, 02:35

    В Минфине подсчитали стоимость отмены НДС для общепита

    «Известия»: Минфин оценил отмену НДС для общепита в 127,3 млрд рублей

    Александра Ломейко

    При отмене НДС для ресторанного бизнеса выпадающие доходы российской казны составят 127,3 миллиарда рублей. Такова сумма за три года действия эксперимента.

    Расчеты представили в Минфине РФ, сообщила газета «Известия» со ссылкой на отчет об оценке налоговых расходов федерального бюджета.

    В 2022 году они будут равняться 38,7 миллиарда рублей, через год сумма составит 42,4 миллиарда, а в 2024-м — 46,2 миллиарда.

    Ведомство указало, что речь идет лишь о малой части выпадающих доходов казны от льгот по НДС. До 2024 года в своей совокупности они достигнут 7,1 триллиона рублей.

    Внесенные изменения, добавили в Минфине, каким-либо конкретным сроком не ограничены. Налоговые расходы федерального бюджета оценивают в соответствии с трехлетним сроком планирования.

    В общепите отмену НДС оценивают в целом позитивно. Представителей сферы несколько пугает только упоминание об экспериментальном характере процесса. Эксперты заметили, что при отмене налога отрасль получит больше возможностей для расширения деятельности и найма новых работников.