В Минфине подсчитали стоимость отмены НДС для общепита

При отмене НДС для ресторанного бизнеса выпадающие доходы российской казны составят 127,3 миллиарда рублей. Такова сумма за три года действия эксперимента.

Расчеты представили в Минфине РФ, сообщила газета «Известия» со ссылкой на отчет об оценке налоговых расходов федерального бюджета.

В 2022 году они будут равняться 38,7 миллиарда рублей, через год сумма составит 42,4 миллиарда, а в 2024-м — 46,2 миллиарда.

Ведомство указало, что речь идет лишь о малой части выпадающих доходов казны от льгот по НДС. До 2024 года в своей совокупности они достигнут 7,1 триллиона рублей.

Внесенные изменения, добавили в Минфине, каким-либо конкретным сроком не ограничены. Налоговые расходы федерального бюджета оценивают в соответствии с трехлетним сроком планирования.

В общепите отмену НДС оценивают в целом позитивно. Представителей сферы несколько пугает только упоминание об экспериментальном характере процесса. Эксперты заметили, что при отмене налога отрасль получит больше возможностей для расширения деятельности и найма новых работников.