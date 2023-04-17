Эксклюзив 17 апреля 2023, 23:06 Хлеб из насекомых для братьев-поляков. Восточная Европа ввела эмбарго на зерно из Украины Политический аналитик Корнеев: польская элита хорошо зарабатывала на украинском зерне РИА «Новости»

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В центре скандала вновь украинское зерно. Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Болгария ввели запреты на импорт зерна и некоторой другой сельскохозяйственной продукции из Украины. А что случилось? Разбирался «360».

Своя рубашка ближе к телу

Наплыв дешевого украинского зерна и других продуктов сельского хозяйства вызвал дисбаланс на рынках многих стран Восточной Европы. Ситуация накалилась настолько, что переросла в протесты фермеров.

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Аграрии оказались недовольны преференциями, которые получили украинские сельхозпроизводители в результате решений, принятых Брюсселем еще в июне 2022 года. Отмена пошлин в рамках поддержки киевского режима со стороны Евросоюза больно ударила по местным рынкам. Жест доброй воли обернулся разорением собственных фермеров.

В начале прошлой недели польский министр сельского хозяйства и продовольствия Роберт Телюс в эфире Польского радио заявлял, что необходимо остановить наплыв зерна и организовать его вывоз из страны.

Власти Польши также уверяли, что построят новые зернохранилища и закупят украинское зерно за счет бюджета, таким образом рынок будет стабилизирован.

Технически — это зерно

Но через пару дней выяснилось, что зерно из Украины не только дешевое, но и некачественное. Во всяком случае, об этом написали чуть ли не все местные СМИ.

Крупнейшие производители муки в Польши, указывало издание Rzeczpospolita, получили вместо продовольственного зерна техническое.

В связи с этим в городке Замостье прокуроры возбудило уголовное дело в связи с подозрением на мошенничество в особо крупных размерах. Издание написало, что, скорее всего, это не единичный случай, и таких дел по всей стране гораздо больше.

РИА «Новости»

Радио Zet сообщило, что Дорота Недзеля из партии «Гражданская коалиция», выступая в прошлую среду в Сейме, задавала вопросы, которые волновали на тот момент, наверное, каждого поляка.

«Самое главное: из какого зерна сделан хлеб, который едят поляки — из нормального или технического? Кто это проверял, и кто на этом заработал?» — вопрошала она, выступая в парламенте.

Запретить — и точка

Естественно, разразился крупный скандал. Чтобы успокоить общественность, правительство Польши приняло решение в экстренном порядке ввести эмбарго на украинское зерно.

Запрет коснулся при этом не только зерна. Министр развития и технологий Польши Вальдемар Буда подписал постановление об ограничении импорта до 30 июня 2023 года, в котором значит 18 групп различных продуктов. Под запрет попали, в частности, попали сахар, фрукты и овощи, мясо и молочные продукты.

РИА «Новости»

На сегодняшний день аналогичные меры приняли и в других странах Восточной Европы — Венгрии, Румынии, Словакии и Болгарии. Украина при этом сразу же обвинила Польшу в нарушении договоренностей по зерну, однако вряд ли это повлияет на европейских союзников киевского режима, и список стран, которые введут ограничения, может еще пополниться.

Просто показуха?

Экономист, доктор бизнес-администрирования, политический аналитик Валерий Корнеев в беседе с «360» высказал предположение, что все происходящее — простая показуха. По словам эксперта, все зерно с Украины уже вывезли, и теперь будут ждать до нового урожая.

В Польше — выборы на носу, и там понимают, что фермеры — это очень серьезная политическая сила, поэтому они стараются их не злить. На этом зерне — та же самая польская элита, которая это зерно ввозила, очень неплохо зарабатывала, а теперь им надо делать вид, что они запрещают ввоз зерна, собственно, потому что ввозить-то и нечего уже. Валерий Корнеев

Такое двурушничество и лицемерие свойственно европейским элитам, добавил политический аналитик. Что же касается дипломатических скандалов, Корнеев уверен, что Украина голоса не имеет, а значит и обращать особого внимания на возражения киевского режима никто не будет.