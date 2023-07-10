Эксклюзив 10 июля 2023, 15:39 «Они дружили какое-то время». Пермскую школьницу изнасиловали, подожгли и положили на рельсы Дядя подожженной в Пермском крае девушки рассказал о ее отношениях с подозреваемыми Пресс-служба Следственного комитета

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В поселке Октябрьском Пермского края подростки изнасиловали 15-летнюю девочку, а чтобы скрыть следы они облили ее горючей жидкостью и подожгли, затем положили на железнодорожные пути и убежали. Дядя пострадавшей рассказал «360», что его племянница училась с подозреваемыми в одном классе и дружила с ними.

«Они дружили какое-то время, вместе гуляли. Мама говорила, что все хорошо было, а потом они расстались. Прекратили отношения, общаться прекратили», — рассказал мужчина.

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По словам родственника пострадавшей, в день нападения, школьница пришла вечером домой и находилась в своей комнате. Родителям она не сообщила, что собирается куда-то уйти. Никто из семьи не слышал, как она вышла на улицу, а о случившемся родственники узнали уже на следующее утро от полиции. Он рассказал, что девочка находилась в сознании, назвала правоохранителям свой домашний адрес, а также рассказала, с кем была в тот вечер.

«Зашли в дом, дверь в ее комнату была закрыта изнутри, ее сломали. Папу повезли на опознание в больницу», — сообщил собеседник «360».

Дядя добавил, что врачи ввели девочку в искусственную кому.

Знакомая пострадавшей девочки также подтвердила нам, что та дружила с напавшими подростками. О ней девушка отозвалась как об очень добром и отзывчивом человеке.

По факту нападения на девочку Следственный комитет возбудил уголовное дело. Одного из подозреваемых задержали. Расследование уголовного дела взяли под контроль в центральном главке СК.