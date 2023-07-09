Происшествия 09 июля 2023, 19:34 СК взял на контроль дело о поджоге 15-летней девушки в Пермском крае Центральный аппарат СК взял на контроль дело о поджоге девушки подростком в Пермском крае РИА «Новости»

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Расследование уголовного дела о попытке подростка сжечь свою 15-летнюю знакомую в Пермском крае поставили на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 8 июля молодой человек облил горючей жидкостью свою несовершеннолетнюю знакомую и поджег. Ее госпитализировали. Правоохранители оперативно установили личность подозреваемого. Подростка уже задержали.

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Следователи провели проверку его показаний на месте ЧП. После случившегося уголовное дело возбудили о покушении на убийство. Сейчас выясняют мотивы юноши и все обстоятельства совершенного преступления.

По данным Telegram-канал Shot, врачи диагностировали у девушки 90% ожогов тела. Согласно неподтвержденной информации, подросток гулял со знакомой, они пили спиртные напитки, а потом юноша избил ее и поджег.