Криминал 10 июля 2023, 00:19 Появились подробности нападения и поджога 15-летней девушки в Пермском крае Kp.ru — Пермь: нападение и попытку сожжения 15-летней девочки совершили несколько человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Задержанный пермскими следователями подросток, подозреваемый в нападении и поджоге 15-летней девочки действовал не один. С ним была целая компания, которая принимала участие избиении школьницы. Об это со ссылкой на источник в правоохранительных сообщил сайт kp.ru — Пермь.

Собеседник издания рассказал, что молодые люди распивали алкоголь, когда увидели проходящую мимо школьницу. После нападения они изнасиловали девочку, а чтобы скрыть следы преступления облили горючей жидкостью и подожгли. Пострадавшую они бросили около железнодорожных путей.

Реклама

Лежащую девочку заметил машинист проезжающего состава и вызвал на место полицию и медиков. Пострадавшую планировали доставить на самолете санитарной авиации в краевой центр, но врачи сказали, что она не перенесет транспортировки из-за тяжелого состояния. Личности всех подозреваемых в нападении уже установили.

По данным регионального главка Следственного Комитета на девочку напал ее знакомый, который использовал горючую жидкость и поджег пострадавшую. По данному факту следователи завели уголовное дело о покушении на убийство. Подозреваемого юношу задержали и в ближайшее время для него изберут меру пресечения.

Расследование уголовного дела взяли под контроль в центральном главке СК.