Эксклюзив 26 марта 2024, 23:41 Месть за Crocus City Hall — смертная казнь? Как накажут негодяев за расстрел людей Обозреватель «360» Ракитский: у обвиняемых в теракте есть соучастники на Украине Телеканал «360»

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Теракт в Crocus City Hall произошел вечером 22 марта. Все случилось за несколько минут до начала концерта группы «Пикник». Террористы расстреливали посетителей и подожгли концертный зал. В результате атаки погибли 139 человек, в том числе три ребенка. О том, кто причастен к расстрелу и какое наказание ждет преступников, рассказал обозреватель «360» Михаил Ракитский.

Далее — его прямая речь.

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Конечно, чувства, которые испытывает сейчас российский народ, абсолютны понятны и объяснимы: растерзать, растоптать… расстрелять? Да, именно такой нарратив сегодня заметен в обществе. Об этом говорят на улице, это обсуждают дома. Эмоции объяснимы, хотя психологи рекомендуют не поддаваться им.

Отмена моратория на смертную казнь

Российские законотворцы отражают настрой общественности и всерьез задумались обсуждать отмену моратория на смертную казнь. Миронов, например говорит, что нужен референдум.

Пусть народ выразит свою волю. Что же касается моей позиции, она всегда была однозначной — мрази и нелюди, задумавшие такое злодейство, должны знать, какое возмездие их ожидает. Сергей Миронов лидер партии «Справедливая Россия»

Слуцкий считает, что можно обойтись без всенародного голосования — спикер Госдумы уверен, что для возвращения в уголовно-исполнительное законодательство высшей меры достаточно решения Конституционного суда.

Мое субъективное мнение заключается в том, что смерть для террористов — это самый простой исход. Мне приходилось бывать по работе в колониях особого режима, где содержатся преступники, осужденные на ПЖ, — это ад. Это страшнее, чем смерть.

Четыре подонка, что устроили бойню в «Крокусе», на УДО не смогут надеяться никогда — тут сомнений нет, а вот существование в камере — жизнью это не назовешь.

Почему не разнесли Киев?

Тут включается непредсказуемость российского лидера: когда все ждали от Владимира Путина ядерного ультиматума, он взял паузу. Путин подчеркнул, что Россия знает, кто это сделал, и теперь важно понять, кто заказчик. И здесь работа ведется плотная и скрупулезная.

Хотя на воре и шапка горит. Сегодня в Москве заочно арестовали главу СБУ Василия Малюка. За что? У него хватило мозгов признаться, что Незалежная имеет прямое отношение к другим терактам. Причем на Украине этого не стесняются.

РИА «Новости»

«Крокус»: 13 минут

Ровно за такое время террористы успели натворить столько дел. В 19:58 подонки начали стрельбу на парковке, а потом со скоростью более 140 километров в час неслись в сторону Незалежной. Почему именно туда — вопрос, на который сейчас как раз и пытаются найти ответ следователи.

Кстати, про украинский след говорят не только у нас — вы удивитесь, но австрийская газета Heute написала об этом. Репортеры говорят, что у четверых подонков могли быть единомышленники в Киеве. Мало того, журналисты вспоминают, что и в Вене задерживали террористов, которые приехали туда с Украины.

Но американцы, судя по всему, очень хорошо знают русскую пословицу про глаза и божью росу. Белый дом заявляет, что нет абсолютно никаких доказательств причастности Украины к теракту под Москвой, а их коллеги из Госдепа — что никакого участия Украины в теракте не было.

Уже достигается какой-то обратный эффект — они так от «Северных потоков» не отмазывались. И тут, конечно, российское общество требует жестокой мести — Кремль пока не торопится. Но шквал негатива вылился не только на Украину.

В Сети шквал негатива обрушился и на таджикский народ — вот это не есть хорошо. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон назвал случившееся «позорным и страшным происшествием» и подчеркнул, что надо уберечь подростков и молодежь от влияния деструктивных и «ужасающих групп и движений, не допустить, чтобы дети опорочили доброе имя таджикской нации».

А у «Крокуса» появилась табличка: «Таджикский народ потрясен и скорбит вместе с вами. Примите наши искренние соболезнования». Ее установил Мамурхон Алимов, и он же привез к месту трагедии две машины цветов от имени своих соотечественников.

Ответные меры

Возмездие настигнет, как заявил Медведев: «Мы отомстим за каждого. И все, кто причастен, вне зависимости от страны происхождения и статуса, — отныне наша легальная и главная цель».

Директор ФСБ Бортников, в свою очередь, заявил сегодня, что после теракта в «Крокусе» будут ответные меры. Добавим, сначала надо во всем разобраться и дождаться окончания следствия, как бы ни чесались кулаки и ни хотелось уничтожить всех причастных.