Общество 26 марта 2024, 15:21 Бортников пообещал принять ответные меры после теракта Пресс-служба Кремля

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Правоохранительные органы и силовики примут ответные меры после теракта в подмосковном Crocus City Hall. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил директор ФСБ Александр Бортников.

«Ответные меры после теракта в „Крокусе“ будут осуществляться», — отметил он.

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По словам Бортникова, ведется оперативно-розыскная работа. Силовики выявляют всех участников теракта в России и за рубежом. Следственные действия проводятся, в том числе, при поддержке спецслужб дружественных стран, подытожил он.

Бортников не исключил, что фигурантов уголовного дела о теракте станет больше.

Ранее стало известно, что арестованный Шамсидин Фаридуни задолго до нападения устроился работать на паркетную фабрику в Московской области.