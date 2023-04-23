Армия 23 апреля 2023, 19:53 Убийца танков и БМП. В России появились уникальные реактивные дроны-камикадзе Военный историк Кнутов: применение FPV-дронов-камикадзе повысит точность поражения целей РИА «Новости»

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Российские специалисты создали первый реактивный FPV-дрон-камикадзе самолетного типа. Аппарат продемонстрировали на выставке «Экипировка», проходившей на ВДНХ в Москве. Разработчики беспилотника отметили, что постарались сделать его быстрым и маневренным, а в ближайшее время планируют доработают его и сделать еще лучше. Какое преимущество получит Россия в зоне проведения спецоперации в случае получения этих БПЛА и какие беспилотники стоят на вооружении армии сейчас — в материале «360».

Уникальная разработка

Первый в стране подобный дрон создали в компании «Беспилотные аппараты». Аппарат получил название К-5.

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Представители организации рассказали, что техники сделали БПЛА реактивным для получения скорости, так необходимой в зоне ведения боевых действий. По данным компании, сейчас специалисты проводят испытания FPV-дрона-камикадзе, их планируют завершить до конца года.

Аппарат оснастили турбореактивным двигателем, который позволяет преодолевать расстояние до 90 километров, сообщило РИА «Новости». Дрон способен разгоняться до скорости в 400 километров в час, при этом крейсерскую заявили на уровне вдвое меньше.

William Bayreuther / Unsplash

Запустить разработку в небо можно при помощи наземной быстроразвертываемой катапульты или с использованием твердотопливного ракетного разгонного устройства, уточнили в компании. Дрон может нести до шести килограммов грузов, а собрали его из российских деталей, за исключением двигателя. БПЛА оснастили искусственным интеллектом, который позволяет ему обнаруживать тепловые сигнатуры и визуальные образы. В будущем дрон будут модернизировать, после чего представят в нескольких исполнениях для различных целей — разведывательных, ударных и других.

Убийца западных танков

Сейчас подобного рода дроны практически не выпускают, рассказал «360» военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов. По его словам, в аппарате используют твердотопливный реактивный двигатель, за счет чего он не слишком большой, зато развивает достаточно серьезную скорость.

Она в значительной степени сокращает возможности систем ПВО противника сбить этот дрон.

«FPV-система наведения — когда оператор надевает специальные виртуальные очки, устройство, устройство типа перчаток на руки, и они, в общем-то, позволяют управлять дроном очень быстро и оперативно, а виртуальные очки создают иллюзию, что оператор находится внутри дрона. За счет этого обеспечивается очень высокая точность наведения, почти 100%. Поэтому применение подобных дронов повысит точность наведения и вероятность уничтожения бронетехники противника, пунктов управления и складов в разы», — объяснил преимущества разработки Юрий Кнутов.

РИА «Новости»

Эксперт добавил, что при массированном применения таких беспилотников характер боевых действий серьезно изменится. Если говорить про выполнение задач спецоперации, то использование аппаратов упростит российским военным задачу по уничтожению сил, готовящихся к весенне-летнему наступлению.

«Если эти дроны будут соответствовать всем тем заявленным характеристикам и в войсках их смогут достаточно быстро освоить, то я полагаю, что их применение станет нашим серьезным ходом, который позволит уничтожать и Leopard, и Abrams, и Challenger, и БМП Bradley, Stryker и многое другое», — подчеркнул Кнутов.

Армия беспилотников России

На вооружении в армии сейчас много беспилотников, они способны выполнять различные задачи, рассказал собеседник «360». Он выделил дроны типа «Орлан», а также «Ланцет», разработанный компанией Zala.

«В общем-то, Zala в этом отношении добилась очень серьезных результатов, и ее беспилотники-камикадзе могут маневрировать подобно птицам и с высочайшей точностью уничтожать наземные цели и скопления личного состава. Они уже не раз показали свои очень хорошие характеристики в уничтожении бронетехники противника», — рассказал Кнутов.

Незаменимая техника

По его словам, используют и коммерческие дроны, переделанные под решение военных задач.

«Если говорить о военных действиях специальной военной операции и вообще боевых действиях на Украине, то без беспилотников на сегодняшний день военные действия вообще невозможны. Беспилотники стали просто необходимостью», — высказался эксперт.

РИА «Новости»

Он добавил, что в дронах нуждаются и разведчики, и артиллеристы, и другие подразделения, выполняющие боевые задачи.

«Поэтому без дронов на сегодняшний день вести боевые действия невозможно», — резюмировал Юрий Кнутов.

Он напомнил, что западные страны тоже занимаются разработкой подобных аппаратов. В качестве примера военный историк назвал Турцию. Но в России сейчас занимаются БПЛА, аналогов которому в мире просто нет. Речь идет о беспилотнике С-70 «Охотник».

«Это суперпередовая разработка, пока на сегодняшний день ни одна страна мира дрон типа С-70 „Охотник“ не демонстрирует. Это только Россия, причем он (дрон — прим. ред.) очень эффективно работает в связке с самолетом Су-57. <…> Если эта разработка пойдет в войска, то Россия станет первой, кто будет использовать подобного рода беспилотники для ведения боевых действий», — отметил Кнутов.

Ранее российские специалисты разработали подводный дрон «Скат». Его можно использовать для различных целей, включая разведку и разминирование территорий.