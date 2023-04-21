Технологии 21 апреля 2023, 15:39 Первый реактивный FPV-дрон-камикадзе создали в России Компания «Беспилотные аппараты» показала первый реактивный FPV-дрон-камикадзе типа К-5

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Компания «Беспилотные аппараты» презентовала опытный образец реактивного FPV-дрона-камикадзе самолетного типа К-5. Об этом написало РИА «Новости».

Представители компании во время выставки «Экипировка» в Москве объяснили, что сделали беспилотник реактивным для получения скорости. По их словам, благодаря маневренности аппарат может двигаться «с такой скоростью». Также у БПЛА есть искусственный интеллект и компьютерное зрение, которое позволяет распознавать визуальные образы и тепловые сигнатуры.

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«В ближайшее время будет использована возможность корректировки инерциальной системы, что позволит полностью избавиться от использования радиоканалов», — заявили конструкторы.

Представитель «Беспилотных аппаратов» объяснил, что оператору нужно будет вывести барражирующий боеприпас в район нахождения цели, бортовая система сама нацелит его на объект поражения. Максимальная скорость дрона достигает 400 километров в час, а кресейрская — 200.