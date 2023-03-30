Армия 30 марта 2023, 02:08 Подводный дрон «Скат» для разминирования и разведки разработали в России Российские инженеры представили подводный дрон «Скат» для разминирования и разведки Википедия

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Сотрудники конструкторского бюро «Спектр Инжиниринг» разработали подводный дрон «Скат» для проведения мониторинга разминирования и разведки. Аппарат работает на телеметрическом управлении, сообщил ТАСС.

«Специалистами бюро разработан погружной дрон на телеметрическом управлении „Скат“. При создании дрона использовались те же авиационные технологии: полетный контроллер позволяет оператору более эффективно управлять аппаратом с земли», — рассказал директор КБ Андрей Братеньков.

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Устройство предназначено для мониторинга гидротехнических сооружений, разминирования и разведки. Оно может поднимать предметы с глубины до 100 метров.

Стоимость такого дрона оценивается в 1,5 миллиона рублей. Сейчас имеется образец аппарата, который плавает и погружается на глубину. Инженеры готовы приступить к этапу мелкосерийной сборки. «Скат» может работать как в проточной воде, так и в стоячей. Его максимальная скорость — девять километров в час. Он весит 4,7 килограмма.

Разработчики учли пожелания ВС РФ, принимающих участие в спецоперации. Разведчики просили создать дрон, который можно было бы запускать к противоположному берегу для установки мины на противоположном берегу. «Скат» полностью подходит под эту задачу.

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