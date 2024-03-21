Эксклюзив 21 марта 2024, 23:44 Один удар — и все. ФАБ-3000 назвали «царь-бомбой» Военный эксперт Лиманов: выпуск бомб ФАБ-3000 приведет к росту экономики РИА «Новости»

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В России началось массовое производство трехтонных авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом главе Минобороны Сергею Шойгу доложили во время инспекции предприятий оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Министру также сообщили об увеличении производства авиабомб ФАБ-500 и ФАБ-1500. Подробно о ФАБ-3000 «360» рассказал сотрудник военно-исторического музея Антон Лиманов.

Далее — его прямая речь.

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«Царь-бомба»

В связи с посещением Сергея Кужугетовича Шойгу предприятий ОПК в Нижегородской области стало известно, что с февраля 2024 года Россия производит «царь-бомбы» — авиабомбы ФАБ-3000.

Чем отличается эта бомба от других бомб? Она очень тяжелая, трехтонная. Огромный радиус поражения: 46 метров радиус полного поражения, 260 метров радиус осколочного поражения. Летает со скоростью 1200 километров в час с огромной высоты. Принята на вооружение еще в 1946 году, бомбардировщики — Ту-4, Ту-16, Ту-22.

Один удар — и все

Чем для нас важна эта бомба? Тем, что мы ее производим, мы ее можем производить. Очень долго у нас была такая иллюзия, что ничего не случится, никаких войн не будет, можно ничего не делать.

И вот, пожалуйста, просто вот тебе «здрасьте». Разумеется, все это можно было сделать, произвести гораздо раньше. Тем не менее, мы этим не занимались. И вот, что называется, получили по полной программе. Теперь будем изготавливать эту бомбу.

Другой важный результат — то, что, например, мы помним, когда в течение долгого времени шел штурм завода «Азовсталь» в Мариуполе, когда боевики «Азова»* забаррикадировались в огромном помещении. Очень много подземных этажей, и, казалось бы, эта осада могла идти как можно дольше.

Один удар такой бомбой, что называется, — и все. Эта осада могла прекратиться довольно быстро, потому что бомба действительно очень мощная.

РИА «Новости»

ОПК будет развиваться

На ФАБ-3000 можно установить УМПК — это управляемый модуль планирования и коррекции, поэтому удар будет точным.

Что можно ожидать? В связи с этим можно ожидать то, что наш ОПК будет развиваться дальше. Во-первых, это усиление мощи нашей страны, это новые рабочие руки, новые рабочие места, это рост нашей экономики. Конечно, очень большая надежда на то, что сильно нам поможет в ходе специальной военной операции.

* Запрещенная в России террористическая организация.