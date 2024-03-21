21 марта 2024, 16:48
Шойгу проверил производство авиабомб в Нижегородской области
МО: Шойгу проверил выполнение госзаказа ОПК в Нижегородской области
Министр обороны Сергей Шойгу проверил ход выполнения государственного оборонного заказа предприятиями оборонно-промышленного комплекса в Нижегородской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«На предприятии глава российского военного ведомства проинспектировал производство авиационных средств поражения», — рассказали в Минобороны.
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Шойгу также проверил выпуск танковых и артиллерийских снарядов различного калибра. Предприятие выполняет задание по госзаказу в полном объеме, отметил гендиректор предприятия. С начала текущего года компания значительно увеличила выпуск продукции.
Глава Минобороны заявил, что поставки ракетного оружия в зону специальной операции в 2023 году увеличились более чем в три раза.
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