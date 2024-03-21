Важное 21 марта 2024, 16:59 Массовое производство бомб ФАБ-3000 стартовало в России РИА «Новости»

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В России приступили к массовому производству трехтонных фугасных авиационных бомб ФАБ-3000. Об этом Шойгу доложили во время инспекции предприятия ОПК в Нижегородской области, сообщило РИА «Новости».

Генералу армии также доложили, что предприятию удалось увеличить производство авиационных бомб ФАБ-500 и вдвое нарастить выпуск ФАБ-1500, а в прошлом месяце наладили массовое изготовление ФАБ-3000 и расширили перечень артиллерийских боеприпасов.

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В оборонном ведомстве добавили, что с 2023 года завод, специализирующийся на современных артиллерийских и авиационных средствах поражения, нарастил производство в пять раз.

Шойгу проконтролировал, как производят танковые и артиллерийские снаряды различного калибра. По словам гендиректора завода, предприятие полностью справляется с поставленными задачами по госзаказу. С января компания значительно увеличила производство.