17 сентября 2023, 23:55
Звезду «Холопа» вынудили раскрыть личную тайну
Актер Милош Бикович сообщил, что станет отцом
Сербский и российский актер Милош Бикович станет отцом. О будущем пополнении в семье Биткович рассказал поклонникам в своем Telegram-канале.
«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали», — написал актер.
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Бикович попросил журналистов не беспокоить его звонками и расспросами. Актер пообещал, что сам свяжется с репортерами, если захочет поговорить на эту тему.
Запись Бикович сопроводил совместной фотографией со своей возлюбленной — юристом из Черногории Иваной Малич.
Сербский актер Милош Бикович известен российским зрителям по участию в фильмах «Духless 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Холоп» и «Отель Белград», а также в сериалах «Отель Элеон», «Гранд» и «Крылья Империи».
В августе 2023 года актер рассказал о второй части фильма «Холоп», в котором он сыграл главную роль — избалованного сынка олигарха.
В 2022 году актер сыграл Муслима Магомаева в сериале, приуроченном к 80-летию певца.
С 2021 года актер имеет российское гражданство.
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