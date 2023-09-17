Знаменитости 17 сентября 2023, 23:55 Звезду «Холопа» вынудили раскрыть личную тайну Актер Милош Бикович сообщил, что станет отцом Telegram

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Сербский и российский актер Милош Бикович станет отцом. О будущем пополнении в семье Биткович рассказал поклонникам в своем Telegram-канале.

«Мы счастливы, что скоро станем родителями. И очень дорожим этим. Не хотели объявлять об этом до сих пор. Но в последние дни папарацци стали преследовать нас, и мы вынуждены раскрыть эту радостную новость раньше, чем планировали», — написал актер.

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Бикович попросил журналистов не беспокоить его звонками и расспросами. Актер пообещал, что сам свяжется с репортерами, если захочет поговорить на эту тему.

Запись Бикович сопроводил совместной фотографией со своей возлюбленной — юристом из Черногории Иваной Малич.

Сербский актер Милош Бикович известен российским зрителям по участию в фильмах «Духless 2», «Лед», «Балканский рубеж», «Холоп» и «Отель Белград», а также в сериалах «Отель Элеон», «Гранд» и «Крылья Империи».

В августе 2023 года актер рассказал о второй части фильма «Холоп», в котором он сыграл главную роль — избалованного сынка олигарха.

В 2022 году актер сыграл Муслима Магомаева в сериале, приуроченном к 80-летию певца.

С 2021 года актер имеет российское гражданство.