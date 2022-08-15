Милош Бикович рассказал, как готовился к съемкам в сериале «Магомаев»

Совсем скоро на Первом канале стартует премьера сериала «Магомаев», приуроченного к 80-летию певца Муслима Магомаева. Журналисты Teleprogramma.pro пообщались с орранизаторами проекта и выяснили подробности съемочного процесса, а также кто выбирал актеров для главных ролей.

По сюжету действия разворачиваются в конце 60-х годов. В это время Муслим Магомаев знакомится с оперной певицей Тамарой Синявской. Между ними загорается большой костер любви, однако у судьбы на их счет свои планы.

Как рассказали организаторы проекта, актеров на главные роли выбирала Тамара Синявская. Муслима сыграет Милош Бикович, а ее саму — Ирина Антоненко, в 2010 году завоевавшая титул «Мисс Россия».

Для того, чтобы показать сходство Биковича и Магомаева, гримеры использовали сложный грим и полупарик. Сам актер вначале отказался от съемок, однако затем решил все же принять предложение, после того, как ему позвонили друзья-продюсеры.

Перед началом съемок Бикович смотрел интервью Муслима Магомаева, документальные фильмы и передачи о нем.

«Я боялся, что, поскольку у каждого из нас есть свое представление об артисте, мое видение может не понравиться зрителям. Но я подошел к этому персонажу как к хорошему и талантливому мальчику — да, он великий талант, но внутри мальчик, который всю жизнь искал любви. А еще наша группа получила письмо от Тамары Синявской, наполненное любовью и поддержкой в адрес нашего проекта. Тамара Ильинична желала нам удачи», — сказал актер.

Ирина Антоненко сообщила, что встретиться с Тамарой Синявской у нее не вышло, однако она внимательно изучила ее биографию и записи концертов.

В сериале также можно увидеть Александру Пахмутову и Николая Добронравова, которые будут фигурировать под другими фамилиями.