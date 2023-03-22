Знаменитости 22 марта 2023, 18:11 Актер Милош Бикович рассказал, каким будет продолжение фильма «Холоп» Кинопоиск

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Сербский и российский актер театра и кино Милош Бикович получил популярность после роли сына богатого олигарха Гриши в комедийном фильме «Холоп». В беседе с «Газетой.Ru» актер рассказал, каким будет продолжение этой кинокартины.

По словам актера, вторая часть нашумевшего фильма будет во многом отличаться от первой. Так, съемочной группе удалось не только сохранить все то, что изначально полюбилось зрителям «Холопа», но и привнести во вторую часть фильма новые сюжеты и линии.

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Отмечается, что фильм может посоревноваться с кинокартиной «Чебурашка», которая стала самой кассовой в истории российского проката. Бикович также отметил, что у комедии «Холоп» существует своя особенная, «золотая формула».

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