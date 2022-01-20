Бразильского футболиста, трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле госпитализировали для курса химиотерапии для лечения опухоли в толстой кишке. Об этом сообщил ESPN.

По данным издания, 81-летний футболист попал в больницу на этой неделе. Его госпитализировали планово, он останется под наблюдением врачей на несколько дней. За это время медики планируют подтвердить точное расположение опухоли в организме и узнать, есть ли метастазы.

Опухоль в толстой кишке у Пеле выявили в сентябре 2021 года. С тех пор он не раз лежал в больнице имени Альберта Эйнштейна, где ему же провели операцию по удалению новообразования. За время своего пребывания в клинике, футболист несколько раз оказывался в отделении интенсивной терапии. Однако в итоге врачи сочли его состояние стабильным и выписали.

В последний раз Пеле госпитализировали в начале декабря — его отпустили незадолго до Нового года. Тогда дочь Пеле Кели Насименто сообщила, что госпитализация также была плановой.