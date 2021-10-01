Пеле выписали из больницы после операции по удалению опухоли

Бразильский футболист, трехкратный чемпион мира по футболу Пеле был выписан из клиники в Сан-Паулу. В больнице легендарный футболист провел месяц.

О выписке Пеле сообщила пресс-служба медучреждения. В больнице экс-футболист перенес операцию по удалению новообразования.

«Эдсон Арантис ди Насименту (настоящее имя Пеле — прим. ред.) выписан из больницы утром 30 сентября 2021 года», — привел ТАСС сообщение пресс-службы.

Состояние 80-летнего бразильца оценивается как стабильное. Однако ему будет необходимо продолжить курс химиотерапии, отметило РИА ФАН.

Пеле попал в клинику «Альберт Эйнштейн» в конце августа. В момент прохождения планового обследования в толстой кишке экс-футболиста врачи обнаружили опухоль.

Во время пребывания в клинике состояние Пеле было нестабильно, его несколько раз переводили в отделение интенсивной терапии.