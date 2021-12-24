Бразильского футболиста, трехкратного чемпиона мира по футболу Пеле выписали из больницы, но он продолжит лечение опухоли в толстой кишке. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на заявление больницы Альберта Эйнштейна в Сан-Паулу.

«Пеле выписан из больницы. Пациент остается в стабильном состоянии и продолжит лечение опухоли в толстой кишке, которая была выявлена в сентябре», — сказано в сообщении.

Легенда футбола Пеле попал в больницу в конце августа. Во время планового обследования врачи выявили у него опухоль в кишечнике. Пока он находился в клинике, его состояние было нестабильно, Пеле несколько раз переводили в отделение интенсивной терапии. После проведенной операции Пеле выписали 30 сентября.

В начале декабря 81-летний Пеле снова был доставлен в больницу. Его дочь Пеле Кели Насименто после этого сообщила, что госпитализация была плановой.