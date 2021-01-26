Звезда сериала «Универ» Гогунский обвинил НТВ в клевете

«Всю программу смонтировали так, будто я увиливаю от ответов и убегаю! Все мои ответы и объяснения ситуации вырезали! <…> Пока ложь полмира обойдет, правда только штаны надевает», — рассказал он в своем Instagram.

Гогунский добавил, что его пригласили на передачу обманным способом, чтобы вспомнить жизнь Бориса Грачевского и их совместную работу в журнале «Ералаш». Но на самом деле стали обсуждать его личную жизнь, чтобы спровоцировать скандал и привлечь внимание телезрителей. Актер пообещал защитить себя в рамках закона.

Фанаты поддержали Гогунского в комментариях под постом. Многие отметили, что он на самом деле хороший человек, а программу посмотрят и забудут.

Передача вышла в эфир в воскресенье. На записи также присутствовала бывшая жена актера Ирина Маирко. Она обвинила экс-супруга в домашнем насилии и упомянула о том, как их общей дочери приходилось смывать с нее кровь после побоев.

Накануне актер Алексей Панин обматерил журналистов из передачи «Звезды сошлись» и представителей шоу-бизнеса из-за того, что его обвинили в пьянстве на похоронах собственной матери. Он также заявил, что передача смонтирована самым неожиданным для него способом.