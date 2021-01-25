Панин обматерил СМИ, обвинивших его в пьянстве на похоронах матери

Гости передачи пришли в ужас, когда узнали, что Панин вместо подготовки похорон сильно выпивал. Якобы вместо него траурное мероприятие организовал Никита Джигурда. Эвелина Бледанс, услышав эту информацию, назвала актера аморальным человеком.

Однако Панин не стал мириться с такими заявлениями. Его обращение к СМИ записал и опубликовал на своей странице в Instagram Андрей Разин. Видео получилось очень эмоциональным с многочисленными матерными словами. Также с Паниным в кадре присутствовала его несовершеннолетняя дочь.

«Я был на похоронах своей мамы! Я похоронил свою маму! А оказывается, ее хоронил Никита Джигурда. <…> Они даже умудрились на могиле человека все переврать», — прокричал актер.

Он не скрывал злости и негодования. В присутствии девочки он десятки раз выругался и обозвал представителей шоу-бизнеса. Самой девочке хоть и было неловко, но и она решила высказать свою позицию. Школьница отметила, что актрисы в студии активно обсуждали ее отношения с родной матерью.

«Сколько раз я говорила, что не хочу общаться со своей мамой, что это мой выбор, что я заблокировала ее. <…> Никто не может и не должен меня заставлять общаться с ней. А эти люди начали обсуждать, что меня нужно заставить с ней общаться», — заявила она.

Мама Алексея Панина Татьяна Власова скончалась 5 января. Женщина всегда поддерживала своего знаменитого сына, вокруг которого часто разворачивались скандальные истории.