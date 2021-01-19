Экс-супруга Гогунского заявила, что актер хочет отказаться от алиментов

Бывшая жена звезды сериала «Универ» Виталия Гогунского Ирина Маирко заявила, что экс-супруг претендует на доходы от YouTube-канала их совместной дочери Миланы, чтобы не оплачивать ее содержание.

На своей странице в Instagram 34-летняя модель опубликовала гневный пост в адрес Гогунского.

«Сегодня я получила от юристов Виталия претензию, в которой он претендует на доступ к денежным средствам Миланы и требует засчитать всю прибыль с канала в счет его алиментов» — писала Маирко.

По словам бывшей супруги звезды «Универа», она ожидала, что, Гогунский порадуется успехам дочери. Маирко упрекнула экс-супруга в зависти и жадности. Она отметила, что их с Миланой полностью обеспечивает ее гражданский муж, в то время как сам Гогунский, по словам, женщины, не принимает в этом никакого участия.

Также она заявила, что после одного из интервью актера на нее вылился шквал негатива, что опорочило честь и достоинство женщины.

«Благо 30 декабря вышел указ, согласно которому за лживое распространение информации в Интернете можно обратиться в суд. Товарищ Гогунский выставляет меня мошенницей, которая живет за счет доходов ребенка. Я развиваю карьеру дочери, вкладываю немаленькие деньги […] Я занимаюсь и буду этим заниматься», — написала Маирко.

Гогунский ранее рассказал об ошибке, которую он совершил в молодости. По его словам, именно из-за этого он и развелся с Ириной Маирко. Гогунский уточнил, что в первую очередь реализовал мечту бывшей супруги и дочери, а себя отодвинул на второй план. Сейчас он считает это неправильным.