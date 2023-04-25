Знаменитости 25 апреля 2023, 15:09 Звезда фильмов о Гарри Поттере впервые стал отцом Daily Mail: актер Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом страница Рэдклиффа в Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией / Соцсети

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Британский актер Дэниэл Рэдклифф, сыгравший роль Гарри Поттера во всех восьми фильмах одноименной кинофраншизы, впервые стал отцом. Об этом сообщила газета Daily Mail.

По данным источника издания, 33-летнего Рэдклиффа и его спутницу Эрин Дарк заметили в Нью-Йорке с детской коляской. Имя и пол ребенка на данный момент неизвестны.

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В СМИ уже появлялась информация, что Рэдклифф и Дарк, которая старше его на пять лет, ждут ребенка. Журналистам удалось заснять пару во время прогулки, на публикациях было видно, что женщина находится уже на большом сроке беременности.

Известно, что актер состоит в отношениях с Эрин уже порядка 10 лет, они познакомились на съемочной площадке картины «Убей своих любимых».

Ранее стало известно, что кинокомпания Warner Bros. начала работу над фильмом по мотивам книги Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя», посвященной младшему сыну Гарри Поттера. По сюжету, события происходят через 19 лет после завершения основной сюжетной арки, уточнил RT.