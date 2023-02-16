Культура 16 февраля 2023, 15:13 Warner Bros. анонсировала выход нового фильма о Гарри Поттере The Sun: компания Warner Bros. снимет фильм «Гарри Поттер и проклятое дитя» Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Компания Warner Bros. приступила к созданию новой кинокартины по книге британской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя». Об этом сообщило издание The Sun со ссылкой на источник.

Новый фильм посвятят истории младшего сына Гарри Поттера. Сами события будут происходить через 19 лет после окончания основной сюжетной линии.

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Как отметил источник издания, сейчас кинокартина находится на стадии разработки. Решение об экранизации приняли после успеха пьесы, которая прошла в Лондоне. На некоторое время эта идея отошла на второй план из-за работы над франшизой «Фантастические твари».

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Источник издания также уточнил, что компания Warner Bros. надеется, что исполнитель роли Гарри Поттера Дэниэл Рэдклифф примет участие в съемках. Однако для этого создателям нужно согласовать окончательный сюжет, бюджет и количество фильмов, в котором он примет участие.