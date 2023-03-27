Знаменитости 27 марта 2023, 00:06 Дэниел Рэдклифф впервые станет отцом Кинопоиск

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Звезда серии кинофильмов о Гарри Поттере Дэниел Рэдклифф готовится впервые стать отцом. Об этом сообщил британский таблоид The Sun со ссылкой на источник.

По данным издания, 33-летний Рэдклифф и 38-летняя Эрин Дарк долгое время скрывали ее беременность, но папарацци удалось сделать несколько снимков пары во время прогулки по Нью-Йорку. На фото видно, что срок уже довольно большой. Источник газеты рассказал, что Рэдклифф «вне себя от радости», что скоро станет родителем.

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«Дэниел так рад стать отцом. Его отношения с Эрин действительно особенные, и все думают, что они будут замечательными родителями», — сказал он.

Актер познакомился со своей девушкой на съемках фильма «Убей своих любимых» 11 лет назад. Однажды в интервью он рассказал, что это была любовь с первого взгляда.

Ранее компания Warner Bros. приступила к созданию новой кинокартины по книге Джоан Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя». Ленту посвятят истории младшего сына Гарри Поттера. События будут происходить спустя 19 лет после окончания основной сюжетной линии. Будет ли Дэниэл Рэдклифф принимать участие в съемках, пока неизвестно.