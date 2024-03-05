05 марта 2024, 17:30
Звезда 1990-х Наталия Орейро собралась в Россию
Mash: актриса Орейро приедет в Россию сниматься в фильме с Охлобыстиным и Асмус
Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро в ближайшее время приедет в Россию. Она снимется в новогоднем фэнтези «Письмо Деду Морозу» вместе с Иваном Охлобыстиным и Кристиной Асмус, сообщил Telegram-канал Mash.
По информации издания, Орейро сыграет роль в эпизоде с исполнением желания главного героя. Менеджеры актрисы уже забронировали номер в одной из московских гостиниц. Ожидается, что она прилетит в столицу со дня на день.
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Примерная дата выхода фильма — первые числа января 2026 года.
Ранее режиссер Эмир Кустурица рассказал о желании стать частью русской культуры. Он снимет фильм сразу по двум романам писателя Федора Достоевского — «Идиоту» и «Преступлению и наказанию». Работы над картиной пройдут в Сербии и Санкт-Петербурге.
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Кристина Асмус
Наталия Орейро
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