Культура 05 марта 2024, 12:12 Кустурица снимет фильм по двум романам Достоевского Кустурица снимет фильм по «Идиоту» и «Преступлению и наказанию» Достоевского РИА «Новости»

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Сербский режиссер Эмир Кустурица планирует объединить романы Федора Достоевского «Преступление и наказание» и «Идиот» в новом фильме «Преступление без наказания». Картину снимут в Сербии и Санкт-Петербурге, сообщило РИА «Новости».

Кустурица создаст проект по мотивам произведений русского классика. Затем режиссер приступит к работе над картиной по книге «Лавр» современного писателя Евгения Водолазкина.

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Кустурица уточнил, что после двух вышеуказанных фильмов на русском языке выберет для экранизации одно из произведений Николая Гоголя — «Мертвые души» или «Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Ранее Кустурица вспомнил, как 20 лет назад у него появилась идея о съемках фильма по роману Достоевского «Преступление и наказание». Тогда же к нему обратился Джони Депп с инициативой сыграть Родиона Раскольникова, но режиссер отказал ему, так как хотел снять фильм на сербском языке.