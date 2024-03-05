Культура 05 марта 2024, 16:40 Кустурица решил стать русским режиссером Режиссер Эмир Кустурица рассказал о желании стать частью русской культуры РИА «Новости»

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Известный сербский режиссер и актер Эмир Кустурица рассказал о желании работать в российском кинематографе. Об этом он сообщил в интервью «РЕН ТВ».

В настоящий момент Кустурица вовсю занимается подготовкой к производству нового фильма «Преступление без наказания», в котором намерен осуществить необычное слияние персонажей Родиона Раскольникова и князя Мышкина в единую фигуру.

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Повествование фильма будет значительно отличаться от классических произведений Достоевского: в центре сюжета Раскольников станет убийцей преступников, купивших Соню Мармеладову. Фильм затронет три российских региона: юг, Санкт-Петербург и Сибирь.

«Я думаю, что это будет самый важный фильм в моей жизни», — поделился режиссер.

По словам Кустурицы, подходящий актер на главную роль еще не найден, но он уверен, что в России достаточно талантливых актеров.

«Я хочу быть частью русской культуры, поэтому я делаю эти фильмы. Не только поэтому, конечно, но, безусловно, я хочу быть русским режиссером», — сообщил Кустурица.

Известно, что Кустурица уже отказал Джони Деппу в роли Раскольникова.