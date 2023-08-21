Знаменитости 21 августа 2023, 01:07 Зрителям покажут новую версию шоу «Голос» Первый канал: победители проекта «Голос. Дети» выйдут на сцену в новом проекте РИА «Новости»

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Первый канал объявил о начале съемок нового проекта под названием «Голос. Уже не дети». Песенный конкурс пройдет в формате «Все звезды». Это значит, что за главный приз поборются победители 10 прошлых сезонов проекта «Голос. Дети». Сообщение об этом появилось в сайте телеканала.

По информации телеканала, наставниками в новом проекте станут Дима Билан, Егор Крид, Пелагея и Полина Гагарина.

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В июне продюсер и музыкант Максим Фадеев сообщил, что решил уйти из наставников шоу «Голос. Дети» из-за музыкальной редакции Первого канала.

«После того, как я понял, как устроена музыкальная редакция Первого канала, — решил, что надо быстрее бежать оттуда», — написал продюсер на своей странице в социальной сети.

В августе российский певец Леонид Агутин объяснил, почему не повернулся к Shaman на шоу «Голос». Агутин признал, что у Shaman мощный вокал, но он не мог понять, как с ним работать. Кроме того, у Shaman народная школа исполнения, а такие артисты обычно больше подходят Пелагее.