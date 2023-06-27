Знаменитости 27 июня 2023, 14:56 «Решил, что надо быстрее бежать оттуда». Максим Фадеев — об уходе из шоу «Голос. Дети» Продюсер Максим Фадеев заявил, что не вернется в шоу «Голос. Дети» из-за редакции Макс Фадеев, скриншот с видео / Telegram

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Работа музыкальной редакции Первого канала не устроила Максима Фадеева, и он решил уйти из наставников шоу «Голос. Дети». Продюсер объявил об этом в комментарии под постом в Instagram*.

«После того, как я понял, как устроена музыкальная редакция Первого канала, — решил, что надо быстрее бежать оттуда», — написал продюсер в ответ на один из комментариев.

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Максим Фадеев признался, что участники двух первых сезонов ему небезразличны, но проект «Голос. Дети» себя дискредитировал, и он больше никогда не согласится в нем участвовать. Музыкальную редакцию продюсер назвал непрофессиональной и напомнил, что сам получил образование педагога.

В одном из интервью Максим Фадеев заявлял, что ушел из шоу «Голос. Дети» не из-за конфликта с организаторами, а из-за скандального поведения родителей некоторых вокалистов. Он заявил, что устал работать психотерапевтом, а не наставником.

* Instagram — социальная сеть компании Meta, признанной в России запрещенной экстремистской организацией.