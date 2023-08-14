Знаменитости 14 августа 2023, 01:05 Агутин объяснил, почему не повернулся к Shaman на шоу «Голос» Агутин признался, что не знал, что делать с мощным вокалом Shaman на шоу «Голос» РИА «Новости»

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Музыкант Леонид Агутин в интервью Надежде Стрелец в YouTube объяснил, почему не стал поворачиваться к певцу Shaman во время слепых прослушиваний в третьем сезоне шоу «Голос». Исполнитель признался, что не мог понять, как работать с таким вокалом.

«У него сильный голос, но направление его пения, да и творчества, как потом оказалось, очень ровное, прямое. Я не понимал, что с этим делать», — сказал Агутин.

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Артист уточнил, у Shaman «народная школа» исполнения. Это не плохо, просто больше подходило Пелагее, а не ему, заключил Агутин. Члены жюри часто выбирали участников, исходя из манеры их исполнения. Например, Александр Градский чаще обращал внимание на вокалистов с академической манерой голоса, Пелагея выбирала народников, а сам Агутин тех, кто пел джаз и соул.

Ранее артистка Любовь Казарновская объяснила, почему Shaman так популярен. По ее мнению, он сумел «подобрать код» к сердцам слушателей. Россияне больше не хотят песен о любви, им нужны песни о силе духа.