Знаменитую белую перчатку Майкла Джексона продали за $104 тысячи

Знаменитую белую перчатку Майкла Джексона продали на аукционе за 104 тысячи долларов, это почти восемь миллионов рублей по нынешнему курсу. Певец надевал эту перчатку со стразами во время выступлений и съемок клипов.

По информации The Sun, перчатку со стразами Swarovski неназванный покупатель приобрел за 103 895 долларов на аукционе в Техасе. Новый владелец получил письмо о том, что перчатка была передана в дар Unicef ​​в 1998 году.

Белая перчатка стала визитной карточкой Майкла Джексона в 1980-х годах, когда он выступал в рамках тура Bad. Среди песен, которые артист исполнял в усыпанной стразами перчатке, его знаменитый хит Billie Jean.

Джексон рассказывал, что носит одну перчатку, потому что считает это крутым, а надевать пару — слишком обычное дело.

Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года, не дожив два месяца до 51-го дня рождения. Причиной его скоропостижной смерти считают передозировку сильнодействующего анестетика пропофола.