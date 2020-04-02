02 апреля 2020, 13:36
Биограф Майкла Джексона назвал причины его пластических операций
Личный биограф американского певца и музыкального продюсера Майкла Джексона Джон Рэнди Тараборелли пояснил, почему артист прошел несколько хирургических операций. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Британский телеканал BBC выпустил документальный фильм «Настоящий Майкл Джексон». Его авторы обратили внимание на то, что с середины 1980-х годов внешний вид артиста начал изменяться, а кожный покров светлеть.
По словам биографа, музыкант не хотел походить на своего отца Джо Джексона, поэтому решился на такое количество хирургических вмешательств.
«У нас с Майклом были разговоры о пластической хирургии — он [Майкл Джексон] сказал, что, определенно, это одна из самых весомых причин. Всякий раз, когда он смотрел в зеркало, то видел в отражении своего отца, и это для него было очень мучительно», — уточнил Тараборелли.
Он заметил, что отец физически издевался над Майклом «все его детство, что сильно повлияло на душевное состояние».