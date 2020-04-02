Биограф Майкла Джексона назвал причины его пластических операций

Британский телеканал BBC выпустил документальный фильм «Настоящий Майкл Джексон». Его авторы обратили внимание на то, что с середины 1980-х годов внешний вид артиста начал изменяться, а кожный покров светлеть.

По словам биографа, музыкант не хотел походить на своего отца Джо Джексона, поэтому решился на такое количество хирургических вмешательств.

«У нас с Майклом были разговоры о пластической хирургии — он [Майкл Джексон] сказал, что, определенно, это одна из самых весомых причин. Всякий раз, когда он смотрел в зеркало, то видел в отражении своего отца, и это для него было очень мучительно», — уточнил Тараборелли.

Он заметил, что отец физически издевался над Майклом «все его детство, что сильно повлияло на душевное состояние».